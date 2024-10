In compagnia della nipote stava raccogliendo castagne nella zona ‘Le Fornaci’ nel comune di Pavullo nel Frignano. Durante la ricerca la donna è scivolata e, cadendo rovinosamente a terra, si è procurata un doloroso trauma ad una gamba che non le ha più consentito di

rialzarsi. Era più o meno mezzogiorno quando la nipote ha chiamato il 118 per chiedere aiuto.

La Centrale Operativa Emilia Est ha attivato il Soccorso Alpino, stazione Monte Cimone, che ha inviato la squadra di Serramazzoni, l’ambulanza infermieristica di Pavullo, l’elicottero del 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e i Vigili del Fuoco. La paziente, 73enne residente a Pavullo, è stata raggiunta dai tecnici territoriali in una zona boschiva caratterizzata da alberi ad alto fusto che non ha consentito lo sbarco con il verricello. La donna è stata quindi valutata dal medico anestesista che le ha somministrato un analgesico per il forte dolore. Posizionata sulla barella portantina, con la tecnica del contrappeso, è stata recuperata fino alla strada e consegnata ai sanitari dell’ambulanza che l’hanno poi trasportata all’ospedale di Pavullo per le cure del caso.