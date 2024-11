In riferimento alla lettera di diffida che il Sindaco di Calderara di Reno, Giampiero Falzone ha inviato nella mattinata di ieri ad E-Distribuzione, nella quale invita l’azienda a mettere fine con immediatezza ai disagi che da settimane si stanno verificando sul territorio comunale, riceviamo e pubblichiamo la replica di ENEL:

“Gentile redazione, in merito alle segnalazioni di disservizi di breve durata che hanno interessato nei mesi scorsi il comune di Calderara di Reno, E- Distribuzione a conoscenza delle problematiche, ha provveduto ad effettuare una serie di ispezioni puntuali sui propri impianti che hanno portato all’individuazione dei punti critici presenti all’interno di alcune cabine secondarie.

L’azienda elettrica ha predisposto quindi un piano di interventi, già avviato, volto a migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico. I lavori programmati termineranno entro fine novembre. Contestualmente i responsabili territoriali dell’azienda incontreranno l’Amministrazione comunale per condividere il complesso piano di interventi in corso e i futuri investimenti per una rete elettrica sempre più resiliente e digitalizzata”.