Un pomeriggio di approfondimenti, workshop e networking per fornire agli studenti e studentesse internazionali una panoramica sulle procedure per fermarsi a vivere e lavorare nell’area metropolitana di Bologna dopo la laurea e per riflettere sulle competenze green che richiederanno le imprese locali in futuro. È questo il focus dell’evento “Starting a life journey in Bologna. Opportunities and procedures to start your career in the metropolitan Area”, che si terrà martedì 12 novembre, a partire dalle 17, negli spazi del Tecnopolo Manifattura.



L’evento è parte di Obliqua. Sguardi laterali sull’innovazione, rassegna di eventi di BIS Bologna Innovation Square, Città metropolitana e Comune di Bologna che vuole offrire un punto di vista inedito su alcune delle tematiche più rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro. È organizzato da Bologna for Talent, il servizio della Città metropolitana e del Comune di Bologna per l’attrazione e la retention dei talenti, con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l’Associazione Almae Matris Alumni.



Da anni, Città metropolitana e Comune di Bologna sono impegnati a rafforzare l’attrattività dell’area metropolitana per i talenti – anche internazionali – e favorire la retention di profili ad alta specializzazione già formati a Bologna, con l’obiettivo di creare un sistema territoriale sempre più attrattivo e innovativo. Lo fanno in stretta collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nel quadro della legge sui talenti 2/2023.



Non è un caso che il Tecnopolo Manifattura sia stato scelto per ospitare il pomeriggio: si tratta di un importante polo dell’innovazione e della ricerca a Bologna, sede di alcuni dei più potenti computer ad alte prestazioni (HPC) al mondo. Grazie all’evento “Starting a life journey in Bologna” studenti e studentesse internazionali dell’Alma Mater potranno immergersi nel cuore della Data Valley dell’Emilia-Romagna e conoscere da vicino i circuiti di innovazione che sta mettendo in moto.

L’evento si articolerà in due momenti. Nella prima parte, saranno presentate ai giovani le trasformazioni del mercato del lavoro nell’area metropolitana di Bologna, con un approfondimento sulle procedure per rimanere e lavorare nella città al termine degli studi. La Questura di Bologna, tramite l’Ufficio Immigrazione, illustrerà le pratiche per convertire i permessi di soggiorno da studenti a permessi per lavoratori. A seguire, due Alumnae internazionali dell’Università di Bologna, oggi professioniste in aziende locali, condivideranno le proprie esperienze di vita e carriera a Bologna.

La seconda parte sarà dedicata a un workshop sulle trasformazioni del tessuto economico locale dovute al cambiamento climatico e alla transizione ecologica. I partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro e guidati dai facilitatori di baumhaus e Clust-Er Greentech, utilizzeranno tecniche di foresight analysis per immaginare le competenze richieste dalle imprese nel 2035. ART-ER curerà l’introduzione del workshop, illustrando i dati di Skills Intelligence e gli scenari legati alle professioni green nell’area metropolitana.

L’evento è riservato a studenti internazionali iscritti agli ultimi anni di corso all’Università di Bologna. La partecipazione è gratuita. È possibile registrarsi QUI.