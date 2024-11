È firmata da Roberto Valerio la regia de ‘Il Giuocatore’, commedia nera di Carlo Goldoni in scena dal 15 al 17 novembre (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna. Sul palco Alessandro Averone, Mimosa Campironi e Franca Penone. Accanto a loro Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli, Mario Valiani.

‘Il Giuocatore’ una delle ‘sedici commedie nuove’ che Goldoni si impegna a scrivere in un solo anno, sul finire del Carnevale del 1750, per sfida con il pubblico veneziano, dando vita a capolavori come La bottega del caffè e Il bugiardo. La commedia è un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto dei vizi e delle virtù di un’intera società. Goldoni si era proposto, infatti, di rappresentare un teatro esemplare che svegliasse dalla fascinazione del gioco, mosso dall’esperienza personale che confessa nella prefazione del copione.

Al centro della storia c’è Florindo (Alessandro Averone) che, divorato dalla passione per il gioco, perde tutto: soldi, amicizie e l’amore della promessa sposa Rosaura (Mimosa Campironi) che pure ama sinceramente. Florindo arriva a promettere di sposare la vecchia e ricca Gandolfa (Franca Penone) pur di ottenere i soldi per giocare ancora e continuare a sognare, come tutti i giocatori di ieri e di oggi, la vincita favolosa che gli permetterà di abbandonare il tavolo verde…

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it