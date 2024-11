Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce è il titolo che dà il via alla stagione sabato 16 novembre: in scena tre attrici dirette da Laura Curino in uno spettacolo dal ritmo serrato. Una storia, raccontata con ironia e leggerezza, di un gruppo di donne che sfida pregiudizi e stereotipi arrivati da lontano, ma oltremodo attuali.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo di Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera, e Marco Giani, storico, insegnante e membro della Società italiana di Storia dello Sport. Dirette da Laura Curino – regista e attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione – in scena Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio mischiando comicità e narrazione, ci mostrano come pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo sport.

Info e biglietteria: Teatro “Massimo Troisi” Viale Rimembranze 8, Nonantola

Orarti di biglietteria: martedì e giovedì: 16.00 – 19.00 nel giorno di spettacolo dalle 16.00 alle 19.00 e un’ora prima dell’inizio

Prenotazioni tramite e-mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it o messaggio WhatsApp al 333 2401798. Telefono: 059 896535 negli orari di apertura della biglietteria