Da giovedì 21 a sabato 23 novembre (ore 20.30) prosegue la stagione di prosa del Teatro Asioli di Correggio con Erodiàs + Mater Strangosciàs, spettacolo prodotto da ERT/Teatro Nazionale, composto di due monologhi dai “Tre lai” di Giovanni Testori.

Straordinaria interprete è Anna Della Rosa, “diretta” da Sandro Lombardi. Le virgolette sono d’obbligo, perché in realtà ci troviamo di fronte ad un’operazione inedita in Italia, in cui il Maestro vecchio interprete (Lombardi) dona al nuovo interprete (Della Rosa) i “segreti” della sua storica interpretazione, in un vero e proprio tramando di consegne artistiche. Diretta da importanti registi italiani e internazionali e fra le interpreti più apprezzate della scena contemporanea, Della Rosa è stata accompagnata da Lombardi lungo tutte le tappe da lui compiute nel lavoro di interpretazione delle due protagoniste testoriane, attraverso una pratica tipica della tradizione orientale che pone al centro del processo creativo la relazione tra attore e attrice senza la mediazione di un autore o di un regista.

