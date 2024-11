A grande richiesta del pubblico, giovedì 21 novembre (ore 21) torna al Teatro Duse di Bologna Federico Buffa con il suo spettacolo ‘La Milonga del Fútbol’, per la regia di Pierluigi Iorio.

Accompagnato dal canto di Mascia Foschi e da Alessandro Nidi che esegue al pianoforte le sue musiche originali, Buffa racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi, tre calciatori argentini entrati anche nel mito del calcio italiano: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, in un racconto fatto di sport, passione, romanticismo e italianità. Cesarini, funambolo del gol, scoprirà Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di ‘zona Cesarini’, per aver segnato alcuni memorabili gol negli ultimi secondi di gioco, prima del fischio finale. E se il talentuoso e irriverente Sivori incantò l’Argentina degli anni Cinquanta, nel pieno del boom economico, Diego Armando Maradona, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni Ottanta e Novanta, per un popolo che usciva dai problemi della recessione e dalla dittatura del generale Videla.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it