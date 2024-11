Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto, secondo il seguente programma: nelle due notti di lunedì 25 e martedì 26 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via Triumvirato.

Nelle cinque notti di sabato 30 novembre, domenica1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 via Triumvirato.

Per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul Canale Navile, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari: nelle tre notti di domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 novembre, con orario 22:00-6:00; dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 novembre. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore o 4 bis Aeroporto.