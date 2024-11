Il 25 novembre, come ogni anno, ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tragico fenomeno, con questa finalità il Coordinamento Donne dello Spi Cgil di Reggio Emilia ha promosso una serie di iniziative nel territorio.

REGGIO EMILIA, LUNEDI 25 NOVEMBRE, alle ore 18.00, saremo al PRESIDIO in piazza

Prampolini insieme a CGIL, Spazio Donna, Nondasola, Non una di meno, Collettivo Matilde.

BIBBIANO, sabato 23 novembre, ORE 18 cinema teatro Metropolis – READING CONCERTO

MONTECCHIO EMILIA, domenica 24, al Circolo Marabù PRANZO DI SOLIDARIETA’ alle donne Kurde dalle ore 12.30. PER PRENOTAZIONI 333.4728784

ROLO, Domenica 24 novembre, alle 16.30 alla Sala Jolly POMERIGGIO INSIEME A TRE

ARTISTI: Il salotto dell’Arte. Poesie di Renzo Giannocolo, disegni di Agu e musiche di Vanni.

POVIGLIO, 25 NOVEMBRE fiaccolata da piazza Umberto I dalle 17.30. In serata Proiezione del Film di Paola Cortellesi C’E’ ANCORA DOMANI al Kaleidos

CASTELLARANO. 25 novembre, ore 18.30 inaugurazione della mostra COME ERI VESTITA La mostra racconta storie di abusi poste accanto agli abiti in esposizione. Ogni abito intende rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subìta.

CAMPAGNOLA EMILIA. Mercoledì 27 novembre, dalle ore 20.30 alla Sala Rodari incontro

sulla IMPORTANZA DEGLI SCREENENG GRATUITI NELLA REGIONE E.R. per la prevenzione e

diagnosi precoce dei tumori. Saranno presenti i medici Ausl del distretto.

FABBRICO, domenica 1 dicembre, ore 15.30 INCONTRO TRA POESIA, DISEGNO E MUSICA

con Renzo Giannocolo, Emanuele Pantaleoni e Vanni Cigarini.

CASTELNOVO NE’ MONTI campagna di sensibilizzazione insieme alla Associazione Maschile

Plurale e al comune contro la violenza maschile sulle donne. Con affissioni e vetrofanie un poco ovunque.

REGGIO EMILIA, GIOVEDI’ 5 DICEMBRE, ore 15.00 Camera del Lavoro di Via Roma

INCONTRO PUBBLICO sul tema: DONNE. DIRITTI NEGATI E VOCI DI RESISTENZA GLOBALE. Saranno presenti tre donne provenienti da paesi diversi: Shakiba, dall’Afghanistan, Mahi Ghavami dall’Iran e Gulala Sali, dell’Unione donne Italo Kurde.

(Spi/Cgil Reggio Emilia)