Intorno alle 2, in Strada Morello Confine, direzione Soliera, un auto alimentata a GPL si è ribaltata e ha preso fuoco.

Allertati dai passanti, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti per domare le fiamme che avvolgevano il veicolo ed estinguere l’incendio.

Per la ragazza (classe 1998) a bordo del veicolo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, per i rilievi del caso, e personale del 118.

Sospesa la circolazione del trattore interessato dall’incidente per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.