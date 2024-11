I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un’azienda di apicoltura situata a Modena. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo volte a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti a tutela dei consumatori e della filiera agroalimentare.

L’esito dell’ispezione ha portato al sequestro amministrativo di 111 vasetti di miele “millefiori”, per un peso complessivo di 55,5 kg e un valore commerciale stimato in circa 280 euro. I prodotti sono risultati privi delle obbligatorie indicazioni sulla rintracciabilità, elemento essenziale per garantire la trasparenza e la sicurezza nella commercializzazione degli alimenti. La mancanza di tali informazioni rappresenta una violazione delle normative che regolano il settore alimentare, finalizzate a proteggere i consumatori da potenziali rischi sanitari e frodi.

Al titolare dell’azienda sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 4.700 euro.

L’attività di controllo condotta dal NAS di Parma evidenzia l’importanza della rintracciabilità come strumento indispensabile per tutelare la qualità dei prodotti e la fiducia dei consumatori. La rintracciabilità permette, infatti, di risalire all’origine degli alimenti e di intervenire tempestivamente in caso di problemi sanitari o irregolarità nella filiera produttiva.