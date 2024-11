Si terrà martedì 26 novembre 2024 alle ore 20.30, presso il Castello di Formigine, il dialogo “Take Care. Ritmi di pace, storie di migrazione” dedicato alle storie di chi opera in prima linea per garantire la sicurezza e la dignità a chi ne è spogliato dalla guerra e dalla fame.

L’evento, patrocinato dal Comune di Formigine, è ideato ed organizzato dalla Fondazione La Locomotiva, ente senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sua missione è quella di tutelare e promuovere i diritti civili e umani, combattere la povertà e favorire uno sviluppo sostenibile. L’impegno de “La Locomotiva” si estende inoltre alla promozione della pace e della cittadinanza attiva, attraverso iniziative territoriali di sensibilizzazione sui temi della cultura della pace e della non violenza, con particolare attenzione ai giovani.

A portare le loro testimonianze durante la serata saranno Corrado Mandreoli, Vicepresidente di ResQ – People Saving People e Nicoletta Pagliani, volontaria di Mediterranea Saving Humans. Condurrà il dialogo la fotoreporter e scrittrice Annalisa Vandelli.

Durante la serata verranno raccontate le storie di chi si è occupato in prima linea di salvare ed aiutare chi fugge da un luogo che non può più chiamarsi casa, la fuga dal pericolo e dalla paura in cerca di un posto sicuro in cui poter crescere, ma soprattutto vivere; storie di chi ha consapevolmente messo a rischio la propria vita per salvarne molte altre intrecciando coraggio e resilienza in difesa dei diritti umani.

L’evento rientra all’interno della nona edizione del “Festival della Migrazione” che si svolgerà dal 26 al 30 novembre.