Sabato 30 novembre alle 18 il sindaco Matteo Lepore accenderà le luci dell’albero di Natale in piazza Nettuno, alla presenza della Sindaca di Lizzano in Belvedere Barbara Franchi.

La piazza ospiterà anche lo stand della montagna allestito per l’occasione, in collaborazione con l’Associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno e della Scuola Sci Corno alle Scale, e l’accompagnamento del Coro Monte Pizzo di Lizzano in Belvedere.