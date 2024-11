Sono stati presentati oggi i primi tratti della Linea Rossa già completati, nelle scorse settimane, in zona Fiera. Si tratta dei cantieri E4-E5 (viale della Fiera, viale Europa) e F1-F2 (via Serena, viale della Repubblica), dove i lavori sono terminati e la tranvia resterà protetta da una recinzione leggera fino alla partenza del nuovo tram. Nel dettaglio:

Viale della Fiera e viale Europa (lotti E4-E5)

Su entrambe le arterie i lavori sono conclusi ed è stata istituita quella che sarà la viabilità definitiva con la tranvia in funzione, che prevede almeno due corsie per senso di marcia. Qui, come negli altri tratti completati, restano da eseguire gli interventi di finalizzazione, tra cui le fermate, che verranno realizzati a ridosso del termine complessivo dell’infrastruttura.

Serena-Repubblica (lotti F1-F2)

Anche su questo tratto è ormai terminata la posa della tranvia e l’assetto della viabilità è definitivo. In via Serena prosegue invece l’intervento nella curva di congiunzione con viale della Repubblica, con le ultime modifiche localizzate alla viabilità, ormai prossima all’assetto definitivo.

Questo invece il punto sui cantieri della Linea Rossa in corso.

Deposito Borgo Panigale (cantiere A1)

Proseguono i lavori nelle aree che accoglieranno il deposito e il capolinea della Linea Rossa del tram. Nei giorni scorsi si è concluso con un intervento lampo di poco più di 48 ore il posizionamento del sottopasso pedonale che, passando sotto la via Persicetana, collegherà il parcheggio d’interscambio e la zona degli uffici del deposito con il Parco Urbano di Borgo Panigale (adiacente al Villaggio Ina). Un nuovo polmone verde, a beneficio del quartiere, in cui saranno piantati oltre 250 nuovi alberi su una superficie di circa 38mila mq, dove sorgeranno anche il capolinea del tram e la zona di attestamento dei bus.

Il nuovo sottopasso pedonale consentirà agli utenti del parcheggio di interscambio di raggiungere il capolinea e prendere il tram per proseguire il viaggio verso il centro della città, con l’obiettivo di diminuire il numero di spostamenti in auto in entrata all’area urbana.

Via Marco Emilio Lepido (cantieri B1-B2)

I lavori nel primo tratto di via Marco Emilio Lepido si concluderanno entro il mese di gennaio 2025, ma già da fine novembre 2024 la viabilità è definitiva fino a via del Carroccio, con l’apertura di una corsia in direzione centro che si va ad aggiungere a quella già presente in direzione periferia.

Intanto, dal 25 novembre sono in corso gli interventi sui sottoservizi (reti gas, luce, acqua, digitale) all’incrocio Salute-Ducati, che dureranno circa due settimane.

Nuove viabilità Caduti di Amola e Bragaglia (lotti G)

È sempre più vicina anche la conclusione dei lavori nei due lotti G, che prevedono interventi non direttamente collegati all’infrastruttura tranviaria ma funzionali a fluidificare il traffico nella zona di Borgo Panigale. In particolare sono previste le aperture di via Caduti di Amola (oggi a fondo cieco), per consentire l’allaccio con De Gasperi e Togliatti, e quella di via Bragaglia, con la creazione di un senso unico verso sud per creare uno sbocco in direzione De Gasperi.

Via Emilia Ponente e Saffi, fino a Vittorio Veneto (cantieri B13-B14)

In zona Ospedale Maggiore, entro fine anno il cantiere lascerà spazio a quella che sarà la viabilità definitiva, prima nel tratto di via Emilia Ponente compreso tra via Marzabotto e via Timavo – il cui incrocio sarà riaperto, con possibilità di immettersi in direzione periferia dal nuovo controviale alberato – e quindi nel tratto successivo di via Saffi, fino a via Vittorio Veneto.

Via Saffi tra Vittorio Veneto e piazza di Porta San Felice (cantiere B15)

Procede verso Porta San Felice la realizzazione della vasca che ospiterà la sede tranviaria, con il proseguimento dei lavori nella sola parte centrale della carreggiata e l’apertura – già da qualche giorno – di due corsie in uscita dal centro fino all’incrocio con via Malvasia.

Entro gennaio 2025 è in previsione il completamento di tutta la tratta compresa tra l’Ospedale Maggiore e Porta San Felice.

Via Riva di Reno (cantiere C2)

Conclusa la prima fase dei lavori e lasciate alle spalle le opere più impegnative, il cantiere cambia assetto, con la chiusura del tratto ovest di Riva di Reno e la temporanea sospensione della rotonda Tarozzi. Riaperto invece da domenica 24/11 il corsello Brugnoli-Azzarita, così come – dalla settimana prossima – la corsia dalla rotonda Azzarita a via Lame. Questo cantiere si concluderà definitivamente con l’estate 2025.

Via Ugo Bassi (cantiere C5)

Dopo la riconsegna al traffico veicolare della porzione di strada tra via Marconi e via Testoni, dal 25 novembre è stata restituito alla cittadinanza, a uso esclusivo dei pedoni, anche il tratto compreso tra Testoni e l’incrocio con Nazario Sauro (escluso). Un’apertura che, progressivamente, porterà entro Natale alla completa pedonalizzazione fino a via della Zecca. Il cantiere occupa ora la porzione di Ugo Bassi compresa tra l’intersezione Sauro-Battisti e via Indipendenza, con una corsia a senso unico libera da via Venezian verso Piazza Maggiore.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine della primavera del 2025.

Via Indipendenza, da via dei Mille ai viali (cantiere C8)

Da metà novembre il cantiere è passato in fase due, spostandosi sul lato ovest della carreggiata. Invariata la viabilità, con una corsia a senso unico in direzione dei viali e del ponte Matteotti. Il termine previsto per questo cantiere è primavera 2025

I lavori negli altri due cantieri di via Indipendenza (C6 e C7, da piazza Maggiore a VIII agosto) sono invece in calendario da cronoprogramma tra la primavera e la fine del 2025.

Via Liberazione e viale Aldo Moro (cantieri E1-E2-E3)

I lavori procedono anche in zona Stalingrado, dove tutti e tre i cantieri si accingono ad entrare nell’ultima fase, anche se con avanzamenti leggermente differenziati tra i diversi lotti. I lavori di linea termineranno entro la primavera 2025.

San Donato e Santa Viola

Sono inoltre partiti da poche settimane i cantieri in San Donato (F3 e F4) e Santa Viola (B9-B10) che continueranno fino all’estate 2025.

I prossimi cantieri della linea Rossa in partenza del 2025: