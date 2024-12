Sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità a partire da ovest in serata. Foschie dense e banchi di nebbia nelle pianure prossime al Po nelle ore notturne e del primo mattino.

Temperature minime in ulteriore lieve diminuzione sulle pianure centro-occidentali, prossime o localmente inferiori a zero gradi e con deboli gelate diffuse. Sulla costa i valori si manterranno tra3 e 7 gradi. Massime senza particolari variazioni, comprese tra 8 e 12 gradi. Venti deboli in prevalenza nord-occidentali con residui rinforzi al mattino lungo la costa. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso sino a divenire poco mosso.

(Arpae)