Sabato 23 novembre nella sala del Consiglio comunale di Castenaso si è svolta la cerimonia di consegna del ricavato della 13° festa dell’Umanità, la serata di beneficenza per le famiglie indigenti della città realizzata a Marano di Castenaso lo scorso 27 settembre. Hanno unito le forze per organizzare questa festa le Associazioni locali La Stalla, Airone, Ama, Avis, Amici di Fiesso, Pro Loco, Pubblica Assistenza, il Gruppo scout e il Comitato soci di Bcc Felsinea, da sempre il principale promotore e sostenitore di questo evento.

Una settantina di persone hanno partecipato alla cerimonia di consegna: promotori, volontari e sostenitori della festa, il sindaco Carlo Gubellini con la Giunta comunale al completo, esponenti del Consiglio comunale, i due parroci di Castenaso don Giancarlo e don Francesco e il presidente di Bcc Felsinea Andrea Rizzoli con alcuni consiglieri della banca.

Gli organizzatori della festa dell’Umanità 2024 hanno definito “straordinaria” questa 13°edizione, resa speciale dalla presenza del vescovo Matteo Zuppi – in quei giorni in visita pastorale a Castenaso – e dal consistente incremento degli iscritti alla cena di beneficenza, +50% rispetto all’anno scorso. 512 persone hanno partecipato alla serata di fine settembre, un banco di prova per l’organizzazione che si era già dotata di una struttura ricettiva più capiente e di un numero maggiore di volontari impegnati per la cucina, il servizio ai tavoli, il punto di accoglienza, la gestione della festa. L’aumento dei partecipanti e di conseguenza del ricavato era in effetti un obiettivo a cui lavoravano dal febbraio scorso, sul piano della riorganizzazione, della comunicazione dell’evento e dell’acquisizione di nuovi sponsor.

Il ricavato netto della festa dell’Umanità 2024, tolte le sole spese vive, ha superato del 63% il risultato dell’anno scorso ed è stato pari a 12.720 euro. Una somma che nel corso della cerimonia è stata consegnata in due quote uguali di 6.360 euro ciascuna al Sindaco di Castenaso, per essere impiegata per i Servizi sociali comunali e ai parroci di Castenaso, per sostenere l’attività della Caritas.

Il Comune e la Parrocchia come ogni anno trasmetteranno ai promotori della Festa il resoconto sull’impiego delle somme donate, finalizzate a sostenere le famiglie economicamente più fragili del territorio e i loro bambini. Si traducono in borse spesa alimentari e per la casa, bollette pagate, iscrizione alle attività sportive dei ragazzi. Un sostegno che dal 2011 a oggi, grazie alle feste dell’Umanità che si sono svolte ogni anno, ha superato la cifra di 100.000 euro, migliorando la vita di molte famiglie in difficoltà.