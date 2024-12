Sabato 7 dicembre, alle ore 14.30, sarà inaugurata la nuova sede del Museo del Presepe etnico di Fiorano Modenese. Uno spazio più grande e luminoso in via Statale 24 a Spezzano, che permette di esporre, per la prima volta, l’intera collezione di 1.200 presepi provenienti da tutto il mondo, pezzi unici, raccolti con passione dall’imprenditore Ferruccio Giuliani, durante al sua vita.

Verrà anche svelato il grande murale realizzato su una parete nel cortile del Museo.

Il Museo del Presepe etnico è gestito dall’Associazione culturale “Ferruccio Giuliani – Il sogno del presepe”, intitolata al fondatore.

Visitare il Museo è intraprendere un viaggio attraverso tutti i continenti, tra creatività, colore e interpretazioni materiche diverse che parlano di differenti storie, culture e tradizioni, accumunate dal messaggio di pace e fratellanza che la Natività di Gesù di Nazareth trasmette.

Ogni opera è esposta è numerata e riporta il Paese di provenienza e il materiale con cui è fatta. Attraverso l’arte e l’artigianato, il Museo vuole continuare a diffondere un messaggio etico e multiculturale di vicinanza tra tutti i popoli che trascende le diverse convinzioni, valorizzando i punti di contatto tra le confessioni religiose e i risvolti umani delle tradizioni popolari.

L’ingresso è libero e gratuito. Un’eventuale offerta libera sarà utilizzata per continuare a permettere a tutti di ammirare queste opere d’arte.

Il Museo del Presepe etnico è aperto il 7 dicembre dalle 14.30 alle 19.00 e dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, tutte le domeniche, i festivi, la vigilia di Natale e il 1° gennaio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Durante il periodo natalizio è anche possibile ‘adottare un presepe‘ per sostenere il Museo. Per informazioni: afg.ilsognodelpresepe@gmail.com, 345 0851656.