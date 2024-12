I Carabinieri della Stazione di Bologna Navile hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo a distanza, nei confronti di un cittadino straniero sulla quarantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti nei confronti della ex.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile sarà chiamato a rispondere dei citati delitti per avere maltrattato l’ex fidanzata, una ragazza poco più che trentenne, attraverso minacce, insulti e aggressioni fisiche, a causa di una gelosia morbosa da parte dell’uomo.

La giovane in sede di denuncia, sporta presso la Tenenza Carabinieri di Castelfranco Emilia, ha dichiarato ai Carabinieri, che tali atteggiamenti da parte dell’ex compagno hanno avuto inizio sin dai primi periodi di convivenza. Inoltre, i sempre più frequenti comportamenti vessatori e violenti da parte dell’uomo nei confronti della ex, che in occasione della denuncia ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare andando a vivere in un altro Comune, hanno causato nella vittima uno stato di ansia e preoccupazione per sé stessa. Alla luce di quanto indicato, l’uomo dopo essere stato rintracciato nel Capoluogo Emiliano dai Carabinieri, è stato sopposto alla misura cautelare emessa da Giudice.