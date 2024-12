Nicoletta Mantovani questa mattina ha fatto visita alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna. Ad accoglierla Fulvio De Nigris presidente della fondazione “Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ets”.

“Era da tanto tempo che reciprocamente ci ripromettevamo questo incontro – ha detto Fulvio De Nigris – e siamo stati molto contenti di questa visita. Nicoletta Mantovani ha potuto vedere la struttura e toccare con mano il mattone che Luciano Pavarotti aveva firmato nel 1999 dando così l’avvio alla campagna di solidarietà ‘Un mattone per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ e contribuendo al percorso di solidarietà che avrebbe portato alla nascita del centro innovativo di assistenza e ricerca dell’Azienda Usl di Bologna. Allora sembrava un’idea un po’ folle di due genitori colpiti da una grande dolore. Ma la forza che ci ha dato Luca, il dialogo con le istituzioni, le tante persone famose come Luciano Pavarotti e le tante persone comuni che ancora ci aiutano, sono riuscite a concretizzare un sogno che è oggi un’eccellenza a livello internazionale. Con Nicoletta Mantovani è stato un incontro molto bello e pieno di tante idee per il futuro. La coltiveremo insieme” , ha concludo Fulvio De Nigris.