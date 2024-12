Domani prende il via CTE.COBO EXPO, l’iniziativa organizzata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna (CTE.COBO) e realizzata con il supporto del partner Search On Media Group. L’evento, parte della Bologna Tech Week 2024, trasformerà il cuore della città, con Palazzo Re Enzo come epicentro di una tre giorni dedicata all’innovazione e al networking.

CTE.COBO EXPO rappresenta un’occasione unica di incontro per start-up, centri di ricerca, aziende e istituzioni, che esploreranno insieme il futuro delle tecnologie emergenti. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di BIS Bologna Innovation Square, la piattaforma promossa dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna per favorire lo sviluppo e l’innovazione del sistema economico metropolitano.

Con eventi che si estendono dal 10 al 12 dicembre, la Bologna Tech Week si conferma un appuntamento chiave per posizionare Bologna come hub dell’innovazione, rafforzando il ruolo della città come territorio attrattivo, accogliente e proiettato verso il futuro.

Nel corso dei tre giorni dell’evento, oltre 50 espositori presenteranno le soluzioni più avanzate all’interno della Area Expo, dando la possibilità al pubblico di immergersi nel mondo dell’Industria 4.0, delle Industrie Culturali e Creative, e dei Servizi Urbani, esplorando da vicino le innovazioni che stanno trasformando questi settori.

È ancora possibile registrarsi gratuitamente per partecipare in presenza.

A sottolineare l’importanza strategica di CTE.COBO EXPO, Rosa Grimaldi, delegata a Promozione economica e attrattività, innovazione, imprese e start-up, industrie culturali e creative, impatto del tecnopolo, Comune e Città metropolitana di Bologna, afferma: “Stiamo guardando al futuro e, grazie anche a progetti come CTE.COBO, vogliamo costruire un ecosistema innovativo che renda la città un laboratorio per nuove soluzioni. Come amministrazione abbiamo il ruolo fondamentale di abilitare e facilitare queste dinamiche, mettendo in rete le risorse, promuovendo un modello di collaborazione pubblico-privato che risponde alle sfide urbane e ambientali del futuro per favorire la crescita e la competitività. La disponibilità dei dati, il trasferimento tecnologico e l’accelerazione delle start-up sono alcuni degli strumenti fondamentali che permetteranno a Bologna di diventare sempre più una città aperta e pronta a sperimentare soluzioni per una comunità più sostenibile e innovativa”.

Anche Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore di Bologna Tech Week e WMF – We Make Future, evidenzia il valore dell’evento: “CTE.COBO EXPO rappresenta per noi un’importante occasione per contribuire a valorizzare il ruolo di Bologna come hub strategico dell’innovazione, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Collaborare con il Comune di Bologna e la Città metropolitana in questo progetto ci permette di contribuire attivamente a mettere in luce le potenzialità della città nel guidare le trasformazioni tecnologiche e nel favorire il networking tra start-up, PMI e istituzioni. Il nostro impegno è quello di rendere Bologna un modello di riferimento per chi guarda al futuro, promuovendo una cultura dell’innovazione che valorizza le eccellenze locali e rafforza la sua capacità di attrarre talenti e investimenti. Abbiamo concepito CTE.COBO EXPO come un evento chiave per affermare Bologna come il punto di riferimento ideale per chi aspira a costruire un futuro sostenibile e inclusivo”.

CTE.COBO EXPO sarà un’esperienza unica di networking, formazione e business, pensata per favorire l’incontro tra start-up, PMI, partner e stakeholder, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro. Tra gli appuntamenti in programma: i Demo Day dei programmi COBO Accelerator e COBO Power Up, panel di discussione, keynote e un’area espositiva dove sarà possibile scoprire e sperimentare le tecnologie emergenti che stanno trasformando i settori industriali e le piccole e medie imprese.

Tra gli interventi principali:

10 dicembre alle 10:25 : l’intervento “Perché a Bologna? Come la città risponde alle sfide dell’innovazione” in Sala Plenaria, a cura di Rosa Grimaldi , Delegata alla promozione economica e attrattività, innovazione, Città metropolitana e Comune di Bologna. A seguire, alle 11:20, Rosa Grimaldi darà il via ai lavori nella sala Open Innovation, dedicata a CTE.COBO Expo, con l’intervento “ CTE.COBO EXPO – Bologna hub dell’innovazione per 3 giorni: fare sistema per un territorio attrattivo e accogliente ”.

11 dicembre alle 10:10 , il panel " Tecnologie abilitanti per lo sviluppo di prodotti e servizi ", con Stefano Cattorini , Direttore Generale di BI-REX, e Alessandro Scatolini , Marketing manager di TIM Enterprise (Sala Open Innovation). Sempre l'11 dicembre alle 11:20, avrà luogo il panel " Intelligenza Artificiale e Lavoro: Costruiamo il Futuro ", con On. Arturo Scotto , Presidente della Commissione di Inchiesta Condizioni di Lavoro, Sfruttamento, Salute e Sicurezza sul Lavoro della Camera dei Deputati, Massimo Bugani , Assessore all'Innovazione Digitale del Comune di Bologna, Giusella Finocchiaro , Professoressa Ordinaria di Diritto Privato e Diritto di Internet dell'Università di Bologna, Alessio Pomaro , Head of Artificial Intelligence di Search On Media Group e Camilla Rangoni (moderatrice).

, il panel “ ”, con , Direttore Generale di BI-REX, e , Marketing manager di TIM Enterprise (Sala Open Innovation). Sempre l’11 dicembre alle 11:20, avrà luogo il panel “ ”, con On. , Presidente della Commissione di Inchiesta Condizioni di Lavoro, Sfruttamento, Salute e Sicurezza sul Lavoro della Camera dei Deputati, , Assessore all’Innovazione Digitale del Comune di Bologna, , Professoressa Ordinaria di Diritto Privato e Diritto di Internet dell’Università di Bologna, , Head of Artificial Intelligence di Search On Media Group e Camilla Rangoni (moderatrice). 11 dicembre alle 16:30, in mostra le sperimentazioni tecnologiche di CTE.COBO, con gli interventi di Federico Tonini, Ricercatore di CNIT – WiLab, Riccardo Negrelli, Curatore dei Contenuti per gli Itinerari Musicali dell’APP VisiTAR Bologna sviluppata in collaborazione con TIM Enterprise, Alberto Gualtieri, Program Manager di BI-REX e Giacomo Vallasciani, Ph.D. student di VARLab – UNIBO.

Il programma completo è disponibile sul sito https://expo.ctecobo.it/programma/