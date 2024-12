La Polizia Locale di Formigine ha aderito al “CUDE”, piattaforma unica nazionale informatica del contrassegno unificato disabili europeo, che consente ai titolari del contrassegno il suo utilizzo in tutta Italia garantendo la riservatezza dei dati in quanto il sistema collega il contrassegno al veicolo e non alla persona.

In pratica, al momento del rilascio del contrassegno, il titolare potrà indicare fino a due targhe che verranno collegate dalla Polizia Locale di Formigine al contrassegno in modo che i veicoli possano, senza altra formalità, accedere alle Zone a Traffico Limitato degli altri comuni.

Per garantire questo servizio, la P.L. di Formigine ha aderito in questi giorni alla piattaforma centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili che prevede per il titolare la possibilità di transitare nelle Zone a Traffico Limitato (sorvegliate da varchi), sostare nei parcheggi disabili e modificare in autonomia e targhe da associare al proprio contrassegno.

Le informazioni possono essere richieste al Comando di Polizia Locale di Formigine (tel. 059/557733).

Afferma la Comandante Susanna Beltrami: “Abbiamo ampliato il servizio a favore dei nostri residenti titolari dell’apposito contrassegno al fine di garantire loro possibilità di spostamento ed utilizzo delle prerogative connesse al CUDE; vogliamo però anche ricordare che il contrassegno può essere utilizzato solo quando il titolare sia a bordo del veicolo. Nessuna altra persona può utilizzare il contrassegno; il rispetto di questa importante regola garantisce che le prerogative correlate al permesso siano davvero a servizio di chi ne ha titolo”.