Appuntamento domani, venerdì 13 dicembre alle 19, nel piazzale Mario Jacchia dei Giardini Margherita, per l’inaugurazione dell’installazione “La Palazzina dei Sogni”, con interventi degli artisti del duo Antonello Ghezzi e dell’astronomo Flavio Fusi Pecci.



Da domani sera, i Giardini Margherita si illuminano di sogni e di stelle. Il duo Antonello Ghezzi trasforma il ponteggio, che protegge temporaneamente la storica Palazzina Liberty, nell’installazione artistica “La Palazzina dei Sogni”, dando il via a un primo passo nel percorso di valorizzazione di questo gioiello architettonico situato in un’area verde di grande importanza per la città.

Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, già vincitori del bando IncrediBOL!, hanno il proprio atelier in un locale interno alla Palazzina Liberty e da qui collaborano con aziende e scienziati per portare l’arte nella vita quotidiana, con installazioni artistiche che coniugano tecnologia, realtà e poesia.

Con il progetto “La Palazzina dei Sogni” i due artisti propongono un vero e proprio “viaggio galattico” a portata di mano, dove piazzale Jacchia diventa punto di partenza per un’esperienza unica: un viaggio cosmico che ci invita a guardare oltre le nostre differenze e a sentirci uniti sotto lo stesso cielo stellato. Le pareti del ponteggio sono rivestite da un gigantesco collage di immagini astronomiche, un mosaico che racconta la relazione dell’umanità con l’universo, da varie prospettive del globo terrestre.

Nascosta tra le stelle, inoltre, l’opera “Shooting stars” offre un’esperienza magica e interattiva. Grazie a una collaborazione con l’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e all’agenzia bolognese Likeyou, una scia luminosa si accende ogni volta che una stella cadente attraversa il cielo sopra il Mediterraneo. Un’occasione unica per esprimere i propri desideri e sentirsi parte di un universo più grande.

Con l’installazione temporanea “La Palazzina dei Sogni”, il Comune di Bologna vuole portare nuova attenzione sulla Palazzina Liberty dei Giardini Margherita, confermando il proprio impegno nella valorizzazione del verde pubblico e del patrimonio artistico per i prossimi anni, come già avvenuto in quest’area con la riqualificazione delle Serre dei Giardini come hub culturale e creativo e con il restauro progettato da Mario Cucinella per la ex cabina elettrica dei giardini, attualmente abitata dai progetti di solidarietà di Re Use with Love.

Maggiori info:

https://www.culturabologna.it/events/antonello-ghezzi-la-palazzina-dei-sogni