Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 d sabato 14 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis Granarolo Caab e 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, SP5, via Calamosco, via del Gomito, SS64 e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 7 Bologna Centro;

per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 8 bis e 8: svincolo 7 Bologna Centro.