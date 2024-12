Prosegue senza sosta la campagna informativa contro le truffe agli anziani da parte dei Carabinieri della Compagnia di Imola che nella giornata odierna saranno all’Outlet di Castel Guelfo con uno spazio dedicato per rispondere alle domande dei visitatori e fornire quei consigli utili per proteggersi dai raggiri.

Consigli preziosi che hanno consentito ad una 57enne di Castel San Pietro Terme di evitare la trappola di un criminale che l’aveva contattata telefonicamente spacciandosi per il “Maresciallo La Ronca” di Osteria Grande (Frazione del Comune di Castel San Pietro Terme, dove non esiste alcuna Stazione Carabinieri), cercando di acquisire informazioni utili per truffarla. La donna non ci è cascata e ha riattaccato il telefono, come suggerito dalle migliaia di campagne informative portate avanti dall’Arma dei Carabinieri in tutta Italia.