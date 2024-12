Sono 90 i bambini che ogni mattina partecipano al Piedibus, accompagnati da ben 35 volontari divisi in tre linee: due riguardano gli studenti dei plessi scolastici Guinizelli e Marconi, l’altra, invece, coinvolge i piccoli di Piumazzo. Si tratta di un dato che conferma il grande successo e la centralità di questa iniziativa nella vita della comunità. Con le ultime uscite prima delle festività natalizie, il Piedibus si è trasformato in un’occasione speciale di scambio di auguri tra volontari, bambini e famiglie, sottolineando ancora una volta l’importanza del progetto.

Il progetto, nato agli inizi degli anni 2000, è un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola. È un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti volontari “autisti” e “controllori,” che seguono percorsi definiti e sicuri, con fermate per la raccolta a orari prefissati. Attraverso questo servizio i più giovani imparano l’educazione stradale sul campo, diventando pedoni consapevoli. Il Piedibus aiuta poi a rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa. Per il bambino che cresce, la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale: muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima e contribuisce a un sano equilibrio psicologico.

Il Piedibus non è solo un modo sicuro ed ecologico per raggiungere la scuola, ma anche un’opportunità per educare i più piccoli a muoversi con consapevolezza, rispetto delle regole e attenzione verso l’ambiente. Questo importante risultato è frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale, che supporta l’iniziativa, e i volontari che dedicano tempo e passione ogni giorno. Si può dire, riflette l’assessore al volontariato del Comune di Castelfranco Emilia, Silvia Cantoni, «che il Piedibus è un modello di comunità in azione. Non è solo un progetto per accompagnare i bambini a scuola, ma un’occasione per promuovere valori come la sostenibilità, la sicurezza e la partecipazione, rappresentando anche uno scambio generazionale prezioso. L’Amministrazione comunale vuole ringraziare di cuore i volontari per il loro impegno straordinario e tutte le famiglie che credono in questa iniziativa. Insieme possiamo fare la differenza».