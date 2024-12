Il Comune di Mirandola ha aderito alla misura regionale prevista dalla Delibera n. 1072/2024 della Regione Emilia-Romagna, inserita nel Programma FSE+ 2021-2027. Questo progetto mira a ridurre gli oneri economici delle famiglie e a favorire l’accesso ai servizi educativi per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, tramite la riduzione delle rette di frequenza per l’anno educativo 2024-2025.

Grazie al finanziamento di 106.920€ ottenuto attraverso contributi della Regione Emilia Romagna, sarà possibile sostenere l’accesso agevolato ai posti nido, secondo i criteri prestabiliti. Tale contributo consentirà uno sconto del 55% sulle rette mensili per le famiglie con un ISEE pari o inferiore a 26.000€. La misura include sia i nidi comunali sia quelli convenzionati, come “Arca di Noè” e “Belli & Monelli“, valorizzando il ruolo educativo e sociale dei nidi d’infanzia. Questi ultimi rappresentano non solo una tappa fondamentale per lo sviluppo dei bambini, ma anche un supporto concreto per le famiglie e un incentivo alle pari opportunità.

La misura sarà operativa a partire da Febbraio 2025, con effetti retroattivi sulle rette di gennaio. Il Comune si impegna a informare le famiglie beneficiarie e a gestire l’erogazione del contributo ai nidi convenzionati, garantendo un’adeguata comunicazione.

“Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità, sostenendo le famiglie e favorendo l’accesso a un servizio essenziale come il nido d’infanzia. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna per il supporto e confermo l’impegno dell’amministrazione comunale nel proseguire su questa strada,” ha dichiarato l’Assessore Marina Marchi.