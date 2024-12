E’ stato eletto ieri (mercoledì 18 dicembre) a scrutinio segreto nella seduta del direttivo della Lega Spi di Scandiano e succede a Ennio Tei, al quale vanno i ringraziamenti di tutto lo Spi provinciale per il proficuo lavoro svolto durante il suo mandato.

Doriano Bedeschi, 71 anni, è iscritto a Spi Cgil dal 2008, anno del suo pensionamento.

In passato ha lavorato come agente della Polizia Locale di Scandiano ed è stato delegato

sindacale per la Funzione Pubblica CGIL del comune di Scandiano dal 1981.

All’interno del sindacato pensionati Cgil ha ricoperto il ruolo di Segretario di lega SPI nel comune di Viano (dal 2009 fino al 2022) e successivamente attivista SPI nel distretto di Scandiano.

Doriano è anche volontario della Croce Rossa Italiana dal 1971 ed ha ricoperto incarichi di rilievo all’interno del Comitato di Scandiano, assumendo nel 2009 l’incarico di Commissario di zona e poi di Presidente fino al 2016.

A lui vanno i migliori auguri per il nuovo incarico da parte della Segreteria provinciale SPI

CGIL.