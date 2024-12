La Polizia di Stato di Bologna, nel primo pomeriggio di ieri, ha arrestato un cittadino italiano del 1991 per il reato di furto aggravato continuato e denunciato in stato di libertà per il possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, alle ore 15.00 circa, personale della volante del Commissariato Due Torri San Francesco e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si portava in via Savanella a seguito di diverse segnalazioni pervenute sulla linea di emergenza; nello specifico, i richiedenti segnalavano la presenza di un uomo intento a forzare le autovetture in sosta. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti, intercettavano l’uomo che veniva riconosciuto dai richiedenti come l’autore del reato, motivo per cui, veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale, con esito positivo. L’uomo veniva trovato in possesso di un cacciavite, un cutter con lama parziale e uno stereo portatile corrispondente a quello asportato da una delle auto forzate.

Il reo, privo di qualsiasi documento, veniva accompagnato dalla volante nella locale Questura per ulteriori accertamenti. L’uomo risultava avere numerosi precedenti di polizia e relative condanne per reati contro il patrimonio, reati contro la persona, reati contro la pubblica amministrazione e reati contro l’amministrazione della giustizia; lo stesso risultava essere in regime di semilibertà con la possibilità di allontanarsi dalla locale Casa Circondariale per recarsi esclusivamente a lavoro, pertanto, data la situazione appena descritta, gli Agenti procedevano ad arrestare il soggetto per furto aggravato continuato.

Inoltre, veniva contattato il Pubblico Ministerio di turno che ne disponeva udienza di rito direttissimo fissato in data odierna alle ore 9.00