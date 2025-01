Ad oggi il 48,4% dei bimbi che frequentano l’asilo nido a Maranello lo fa gratuitamente, cioè senza alcuna spesa a carico della famiglia. È il dato che emerge dopo l’ulteriore ampliamento della platea di beneficiari delle agevolazioni, dovuto alla combinazione tra i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione e dal Comune – che si aggiungono al bonus Inps – e i criteri applicativi definiti dalla Giunta comunale, che con un atto ad hoc ha declinato queste misure in modo da agevolare un maggior numero di famiglie.

“Negli ultimi anni tutti i residenti che hanno fatto richiesta entro i termini hanno potuto contare su un posto al nido per i propri figli – sottolinea il Sindaco, Luigi Zironi – ed ora, con quest’ultima operazione, quasi la metà delle famiglie usufruirà del nido gratuitamente. Questi risultati sono il frutto di una programmazione portata avanti nel tempo ed è nostra intenzione, come Amministrazione, continuare nella stessa direzione, garantendo ai genitori servizi all’infanzia certi, di qualità e accompagnati da agevolazioni economiche sempre più estese. Per contrastare la denatalità occorre dare innanzitutto alle famiglie il maggior sostegno possibile, affinché nessun genitore sia costretto a scegliere tra il lavoro e la cura dei figli”.

Nell’ambito dei servizi educativi e scolastici, attraverso il nuovo Piano del Diritto allo Studio, l’Amministrazione comunale – anche grazie alla collaborazione delle associazioni – ha inoltre potenziato l’offerta dei progetti ai due Istituti Comprensivi maranellesi, che in autonomia potranno decidere quali sviluppare, potendo sempre contare sulla collaborazione dell’Ufficio Istruzione e del Comune.

Complessivamente sono stati proposti 64 progetti, tutti definiti dall’Amministrazione in base alle esigenze emerse dal proficuo confronto con i docenti e i dirigenti scolastici che ha consentito di migliorare alcuni aspetti e di elaborare nuove proposte.

Tra i progetti studiati per le scuole, dall’infanzia alle medie, alcune tematiche sono ricorrenti e vengono declinate in iniziative educative a seconda dell’età degli alunni ai quali sono destinate. Nell’offerta sono presenti, ad esempio, argomenti come l’educazione ambientale, l’amore per la lettura, la cittadinanza attiva e l’educazione stradale. Nonché proposte legate a psicomotricità, manovre salvavita (con il progetto ‘Maranello Cardioprotetta’), ‘pet therapy’, ippoterapia, orienteering e a discipline sportive come tennis, basket e karate.

“Questo Piano del Diritto allo Studio – spiega Laura Costi, Assessore all’Istruzione – vuole rispondere alle sfide educative che continuano ad ampliarsi e a diversificarsi, mantenendo un approccio che tiene conto delle differenze socio-culturali e delle specifiche esigenze di ciascun studente nella ferma convinzione che l’accesso ad un’istruzione di qualità non deve essere un privilegio, ma un diritto universale per tutti, affinché ogni individuo possa esprimere appieno il proprio potenziale e partecipare attivamente alla vita della comunità con consapevolezza e spirito di solidarietà. In questo contesto, il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente educativo che, oltre a soddisfare le necessità formative, valorizzi la diversità e favorisca l’inclusione, incoraggiando nei nostri ragazzi la curiosità, la creatività e il senso critico”.