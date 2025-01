Dopo l’importante investimento dello scorso anno per restituire un nuovo campetto da basket alla frazione di Manzolino e l’attuale rifacimento della palestra di Piumazzo, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia ha scelto di destinare 600mila euro – di cui 480mila sono quelli chiesti come cofinanziamento alla Regione Emilia-Romagna attraverso la candidatura a un bando – per la riqualificazione dei campi da tennis e della pista da pattinaggio di Piumazzo.

L’intervento, un obiettivo importante per l’Amministrazione comunale, riguarda il sito di via Muzza Corona e prevede una completa ristrutturazione della struttura esistente, con la demolizione della vecchia tensostruttura che sarà sostituita da una nuova costruzione in legno, dotata di un telo in PVC a doppia membrana. Questo materiale innovativo garantisce non solo una maggiore sicurezza, ma anche una durabilità superiore rispetto alle soluzioni precedenti, rispondendo alle esigenze di un impianto sportivo moderno e funzionale.

Il progetto include anche il miglioramento complessivo dei campi da tennis e della pista da pattinaggio, oltre che degli interni; il riammodernamento si propone non solo di rendere il sito più accogliente e moderno, ma anche di dotare la comunità di un impianto all’avanguardia, in grado di ospitare eventi e tornei sportivi, oltre che di favorire l’attività a livello amatoriale e agonistica. Questo intervento si inserisce in un piano di riqualificazione e valorizzazione delle strutture sportive comunali più ampio, che si propone di rafforzare l’offerta di spazi di qualità per la pratica sportiva in tutto il territorio, con un’attenzione particolare alle frazioni. Una volta assegnato l’appalto e completate le consuete verifiche burocratiche, è previsto che i lavori si protraggano per circa cinque mesi. La struttura sarà anche utile agli istituti scolastici della zona.

«Con l’avvio di questo progetto, proseguiamo nel mettere le frazioni di Castelfranco Emilia al centro delle nostre politiche di sviluppo e valorizzazione. Piumazzo, insieme alle altre, rappresenta una parte fondamentale della nostra comunità, e ci impegniamo a offrire ai nostri cittadini spazi moderni, sicuri e funzionali per lo sport e la socializzazione. Questo intervento è la prova concreta della nostra attenzione per rendere i territori sempre più vivi e dinamici. La nuova struttura auspichiamo possa essere un punto di riferimento per i giovani, le famiglie e gli appassionati di sport, contribuendo così a rafforzare il legame tra i cittadini e il territorio. L’obiettivo è di offrire, in particolare a chi vive nelle frazioni, un’opportunità concreta di svago, aggregazione e benessere, con impianti sportivi moderni e sicuri, facilmente accessibili e al passo con i tempi», afferma il vicesindaco di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli.