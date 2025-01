I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato due ragazzi di origine straniera, entrambi molto giovani, uno poco più che ventenne, l’altro non ancora maggiorenne, gravati da precedenti di polizia, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Tutto è nato dalla richiesta di aiuto fatta ai Carabinieri da un uomo, anch’egli straniero sulla trentina, dopo essere stato rapinato. La vittima, come dichiarato ai militari giunti in pochi istanti sul luogo dei fatti, si trovava presso un distributore automatico di sigarette, in una via centrale del Capoluogo, quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, apparentemente interessati soltanto a farsi offrire una sigaretta. In realtà ne è scaturita un’aggressione con utilizzo di uno spray al peperoncino sul volto del malcapitato, mentre il complice gli sfilava il borsello per poi darsi alla fuga.

La vittima, fortunatamente non attinta in modo diretta agli occhi, è riuscita a fornire ai Carabinieri una descrizione dettagliata dei ragazzi che lo avevano rapinato. Le immediate ricerche nella zona hanno portato al rintraccio dei due giovani, in compagnia di altri coetanei, e trovati ancora in possesso dello spray orticante. Entrambi sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il maggiorenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna, mentre l’altro è stato accompagnato presso il centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna di Bologna.