Nel corso dell’anno 2024 il Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna ha impiegato 34.347 pattuglie per la vigilanza stradale (24.549 in ambito autostradale e 9.798 in viabilità ordinaria) e 8.041 pattuglie (2.453 in autostrada e 5.588 in ordinaria) impiegate per servizi di varia natura. Durante i servizi, le pattuglie hanno proceduto al controllo di 219.408 persone e 159.384 veicoli allo SDI.

ATTIVITA’ CONTRAVVENZIONALE

Relativamente all’attività contravvenzionale, sono state contestate 115.912 infrazioni, di cui 9.930 per eccesso di velocità (artt. 141+142 cds), che hanno portato complessivamente alla decurtazione di 183.223 punti, al ritiro di 3.710 patenti di guida e 4.4632 carte di circolazione.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 124.088, di cui 1.533 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica; i conducenti denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 87 su 428 persone controllate per l’art. 187.

I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 2.036, mentre 3.234 sono stati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

ATTIVITA’ INFORTUNISTICA

Sono stati rilevati 4.012 incidenti (2.867 in autostrada e 1.145 in viabilità ordinaria), di cui mortali 33 (16 in autostrada e 17 in ordinaria) con 34 persone decedute e 1.344 incidenti con feriti (di cui 792 in autostrada e 509 in ordinaria) con un numero di 2.134 feriti.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di identificare 216.604 persone di cui 52 clandestini, nonché di procedere all’arresto di 70 persone e alla denuncia in stato di libertà di 1.507 individui. Il personale della Polizia Giudiziaria ha inoltre controllato 165.311 veicoli e sottoposti a sequestro 756.

Si è proceduto al sequestro di 70 kg di sostanze stupefacenti (24 Kg di Cannabis, 44 Kg. Cocaina e 466 gr. Droghe sintetiche) e 211veicoli sequestrati a vario titolo.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 389 di cui 156 autofficine, 32 commercio elettronico auto usate (e-commerce), 56 autoscuole, 30 carrozzerie, 47 agenzie di pratiche automobilistiche, 4 autodemolizioni 64 altri esercizi. Sono stati controllati 2.519 veicoli e 1.341 le persone identificate. Sono state rilevate 276 infrazioni, 14 sequestri penali e 5 sequestri amministrativi.

ATTIVITA’ DI PROSSIMITA’ – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE STRADALE

Nel corso dell’anno la Polizia Stradale ha messo in programma la realizzazione di numerose campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale, molte rivolte ai più giovani, mettendo in atto progetti incentrati sulla vicinanza tra la Polizia Stradale e l’utenza, intraprendendo attività di sensibilizzazione anche nelle aree di servizio e nei centri commerciali.

Attraverso i progetti di sensibilizzazione come “Icaro”, “Bici Scuola” e altre iniziative di educazione stradale, sono stati raggiunti 15.918 studenti in 196 scuole presenti in Emilia Romagna, vedendo impegnati 303 operatori su 270 giornate didattiche.

In aggiunta a quanto sopra, nel corso dell’anno, il personale del Compartimento ha partecipato a ulteriori 60 eventi/manifestazioni legati a campagne ministeriali improntate sulla sicurezza stradale, per un totale di 70 giornate, coinvolgendo studenti, famiglie e utenti della strada per un totale di circa 20.000 persone.

Nel corso del 2024, inoltre, numerosi sono stati i servizi di rappresentanza, ma soprattutto quelli finalizzati al trasporto di organi, effettuati da parte del veicolo adibito a tale attività (Lamborghini “Huracan”), in dotazione presso questo Compartimento. Nel decorso mese di novembre, ad esempio, è stato organizzato, d’intesa con il Coordinamento Nazionale Trasporto Organi, un triplo servizio “ad hoc”, che ha visto interessati ben 3 equipaggi Polstrada in contemporanea, finalizzato a garantire la tempestiva consegna presso i nosocomi interessati.

Tali operazioni hanno permesso di salvare la vita a numerose persone, contribuendo, poi, ad assicurare un miglioramento della qualità dell’esistenza di tantissime famiglie coinvolte.