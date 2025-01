Lunedì 13 gennaio 2025, compatibilmente con le condizioni meteo, inizieranno i lavori di modifica dell’incrocio tra via San Giovanni Evangelista e via Ferrari Carazzoli a Fiorano Modenese.

A seguito del completamento della rotatoria all’intersezione tra le due vie, sarà spento e poi dimesso il semaforo, nell’ottica di rendere più fluido e scorrevole il traffico su via San Giovanni Evangelista. Si inizierà anche a modificare la segnaletica orizzontale e verticale sulle carreggiate della Circondariale, in entrambe le direzioni.

Da lunedì e fino al termine dei lavori, provenendo da via Ferrari Carazzoli sarà istituito l’obbligo di svolta a destra, direzione Maranello, mentre è previsto l’obbligo di svolta a destra, direzione Sassuolo, per i veicoli che provengono dagli orti e dalla Marazzi verso via San Giovanni Evangelista.

Per effettuare le svolte a sinistra dovranno essere utilizzate le rotatorie poste a monte ed a valle dell’incrocio. Infine è prevista la chiusura dell’intersezione tra via San Giovanni Evangelista con via Ferrari Carazzoli, tra le due carreggiate, al fine di creare l’aiuola centrale.

“Una modifica utile e necessaria, rientrante nei diversi e importanti progetti in corso, per migliorare la viabilità nel nostro Comune, – sottolinea l’assessore alla sicurezza urbana, cura del territorio e manutenzioni, Sergio Romagnoli – sempre con particolare attenzione alla sicurezza stradale. Per questo motivo nella zona verrà installato anche un velobox, per indurre gli utenti a rispettare i limiti di velocità.”

Aggiunge l’assessore all’ambiente e mobilità, Luca Busani: “La rimozione di questo semaforo permetterà da un lato di rendere ancora più fluido il traffico lungo una delle più importanti arterie stradali del territorio comunale e dall’altro di ridurre ulteriormente le emissioni.”