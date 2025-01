Con una selezione delle canzoni più significative del suo percorso musicale come cantautrice e interprete, mercoledì 15 gennaio (ore 21) Alice sale sul palco del Teatro Duse di Bologna.

‘Master Songs’ è il titolo del concerto che vede in scaletta i brani dei grandi cantautori italiani come Battiato, Camisasca, Dalla, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber, Guccini e include anche un momento speciale dedicato alla poesia di Pasolini (musicata da M. Di Martino), Cappello (musicata da Alice) e Di Gleria (musicata da M. Liverani).

“Come sempre – sottolinea Alice – per me è un privilegio condividere un frammento di vita e dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire, insieme a musicisti straordinari come Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso alle chitarre, Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico, che mi stanno accompagnando in questo tour”.

In scena, dunque, un nuovo progetto musicale che la vede sempre più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali e poetici. Lo spettacolo, impreziosito da video proiezioni, fonde note e immagini a raccontare le collaborazioni artistiche e i momenti più importanti di una vita segnata dalla musica, quella che Alice ripercorre anche nella sua recente autobiografia intitolata ‘L’unica via d’uscita è dentro’, scritta con Francesco Messina ed edita da Rizzoli Lizard.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it