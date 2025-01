DocFinance, azienda leader nel settore della gestione finanziaria e della tesoreria d’impresa, conferma il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni partecipando anche alla 4ª edizione del Master universitario in Treasury and Financial Management organizzato dall’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore).

Partner del master fin dalla sua prima edizione, DocFinance ha contribuito concretamente all’avvio del percorso formativo e continua a supportarne la crescita.

Il Master Universitario di primo livello, offre un programma formativo strutturato con 245 ore di didattica e 500 ore di tirocinio, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze specialistiche e pratiche nella gestione della tesoreria e della finanza aziendale .

La durata del percorso è prevista da febbraio a novembre 2025. DocFinance oltre alle proprie competenze mette a disposizione 6 borse di studio che coprono il 50% della quota di iscrizione, a sostegno dei candidati più meritevoli.

Il Master in Treasury and Financial Management, promosso dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia rappresenta un’esperienza unica in Italia. che ha da poco concluso il terzo ciclo; il Master si prefigge molteplici obiettivi che mirano a formare professionisti altamente qualificati.

Innanzitutto, il percorso si propone di fornire strumenti e tecniche avanzate utili per affrontare il processo manageriale legato alla finanza d’impresa , alla gestione della tesoreria e del rischio di credito commerciale.

Un altro obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle capacità di problem-solving e decisionali, ricerca dei dati e analisi della loro dinamica, competenze indispensabili per affrontare le sfide quotidiane del mondo aziendale.

Infine, il Master intende favorire l’analisi approfondita di dati numerici e la gestione efficace di situazioni complesse, dando ai partecipanti strumenti utili a prendere decisioni strategiche in contesti dinamici e articolati.

Il percorso si rivolge principalmente a laureati in discipline economico-aziendali e a professionisti già operanti nell’area della tesoreria e della finanza aziendale, che desiderano approfondire le proprie competenze e affrontare con successo le sfide del settore.

Mauro Tranquilli, founder di DocFinance, sottolinea l’importanza di investire nelle nuove generazioni e nella formazione professionale: “È fondamentale che anche le aziende scendano in campo per colmare il divario tra il mondo del lavoro e i banchi di scuola. Crediamo fermamente nel valore della formazione e nel ruolo centrale dei giovani per il futuro delle imprese, nel nostro piccolo continueremo a lavorare insieme all’Università e al mondo della formazione per aiutare, anche chi già lavora, a meglio comprendere un mondo che cambia velocemente. Non solo: il futuro delle imprese dipende dalla capacità di saper attrarre menti pensati in grado di portare valore al progetto: con questa iniziativa ci auguriamo di incontrare tanti giovani pronti a costruire insieme a noi la prossima era di DocFinance”.

Per maggiori informazioni sul Master in Treasury and Financial Management:

https://www.economia.unimore.it/it/didattica/master-universitari/treasury-and-financial-management

DocFinance continua a sostenere iniziative di alto valore formativo, confermando la propria missione di supporto alla crescita professionale e all’innovazione nel settore della finanza aziendale.