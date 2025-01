Aperto da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’olocausto a seguito della recente ricorrenza del giorno della Memoria, si è tenuto giovedì sera a Formigine il primo consiglio comunale del 2025. Iniziata con tre fra interpellanze e interrogazioni (su giorno del Ricordo, medici di medicina generale a Magreta e notiziario INFORM), la seduta ha visto l’approvazione all’unanimità della convenzione con il Comune di Quattro Castella per la gestione del servizio di segreteria: e questa è stata quindi proprio la prima seduta alla presenza del nuovo segretario comunale, dottoressa Anna Messina, insediatasi in queste settimane.

A seguire, la sezione dedicata alla discussione e approvazione di mozioni presentate dai gruppi. Primo atto approvato, una mozione presentata dalle consigliere Sarracino e Casali sul tema della cittadinanza. Il documento fra le altre cose impegna la giunta ad interpellare le autorità nazionali affinché riprenda in parlamento la discussione sul tema della riforma dei diritto di cittadinanza, nonché si impegna l’amministrazione a continuare con l’organizzazione di un evento annuale di conferimento della cittadinanza onoraria per i bambini che frequentano le scuole formiginesi. Approvata anche la mozione proposta dal consigliere Romani in tema di diffusione sul territorio dei defibrillatori semiautomatici (DAE), per i quali si prevede la diffusione di informazioni, la promozione e organizzazione di corsi, la verifica della completa copertura territoriale.