Sarà pubblicato lunedì 3 febbraio l’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di gestione per la concessione dei locali al piano terra e quadriportico di Vicolo Bolognetti 2.

L’avviso, che sarà aperto per un mese, è finalizzato a individuare un soggetto o un raggruppamento di soggetti per dare un nuovo assetto gestionale del complesso di Vicolo Bolognetti, in coerenza con il nuovo “Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani”.

Obiettivo dell’avviso è selezionare un progetto in grado di operare in un’ottica di sistema, relazionandosi con le diverse realtà che compongono il contesto di vicolo Bolognetti quali: Biblioteca Salaborsa Lab Roberto Ruffilli, gli spazi teatrali di proprietà comunale collocati in via San Vitale 63 e 69, l’Arena Orfeonica, le scuole primaria Zamboni e secondaria di primo grado Guido Reni, lo Sportello comunale per il lavoro del Comune di Bologna.

Gli ambiti di attività previsti per la nuova gestione del complesso di Vicolo Bolognetti sono: