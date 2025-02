Nella tarda serata di sabato 1° febbraio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno di un esercizio commerciale di via Emilia Ospizio a seguito della segnalazione, effettuata dal titolare, di una presunta truffa appena avvenuta.

Giunti sul posto gli agenti prendevano contatti con il richiedente e appuravano non si fosse trattato di una truffa. Il titolare infatti riferiva che, qualche minuto prima, due soggetti – un uomo e una donna – erano entrati all’interno del locale a distanza di pochi minuti comprando entrambi delle bevande alcoliche con banconote da 50 euro, a suo parere contraffatte.

Nonostante si fosse accorto del fatto che le banconote fossero presumibilmente false, il titolare tratteneva lo stesso entrambe le banconote per poi allertare la Polizia di Stato una volta conclusa la compravendita.

A quel punto gli operatori appuravano che, effettivamente, si trattava di due banconote da 50 euro contraffatte e, approfittando del sistema di videosorveglianza presente, guardavano le immagini delle telecamere presenti al fine di individuare i due soggetti e comprendere da dove si fossero allontanati.

Grazie a questi elementi, gli agenti riuscivano ad individuare abilmente i due soggetti ancora presenti in via Emilia Ospizio. Si trattava di due italiani, una 52enne e un 42enne, già noti alle forze di Polizia.

Sulla base di quanto emerso, i due soggetti venivano accompagnati presso i locali della Questura dove, al termine dei consueti accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spendita di monete false in concorso con il contestuale sequestro delle due banconote contraffatte.