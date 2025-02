I Vigili del Fuoco dalla Centrale di Modena, nella serata di ieri sono intervenuti a seguito di un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Giuseppe Campi.

Il tempestivo intervento delle squadre dei pompieri, sul posto con Auto-pompa-serbatoio e autoscala, ha permesso di domare le fiamme ed evitare che l’incendio coinvolgesse gli appartamenti attigui.

I tre residenti sono stati poi affidati al personale sanitario per le cure necessarie.