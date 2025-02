Stefano Nazzi poterà in scena un nuovo attesissimo caso, INDAGINI LIVE – Una nuova storia, al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 9 febbraio 2025.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media. Sin dalle prime date 2024 l’accoglienza per INDAGINI LIVE è stata eccezionale, tra gli applausi scroscianti all’ingresso di Nazzi con l’ormai iconica intro del podcast e un’atmosfera da fiato sospeso durante la narrazione. Un successo che si misura anche negli importanti numeri della tournée, pronta oggi nel 2025 con un nuovo caso.

Stefano Nazzi giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più̀ conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023) e il 7 maggio è uscito con il nuovo libro Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta, sempre per i tipi di Mondadori.

