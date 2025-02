Nella notte dell’11 febbraio, a Reggio Emilia, un devastante incendio ha distrutto i magazzini di Quanta Stock&Go, piattaforma logistica della quale CIRFOOD si avvale per lo stoccaggio e la consegna delle proprie materie prime alimentari destinate alle oltre 800 cucine gestite dall’impresa, nel centro-nord Italia.

I danni sono gravi e considerevoli: sono andati distrutti oltre 1,3 milioni di kg di prodotti alimentari freschi, secchi e surgelati acquistati da CIRFOOD e conservati, al momento dell’incendio, negli oltre 7.000mq del magazzino.

Per far fronte a questa emergenza, CIRFOOD ha fin da subito attuato tutte le azioni necessarie per garantire la continuità dei propri servizi, non escludendo una rimodulazione temporanea dei menu, laddove necessario, negli approvvigionamenti di alcuni specifici alimenti.

Il danno economico per CIRFOOD è, ad oggi, ingente e inquantificabile.

CIRFOOD è un’impresa solida, capace nell’immediato di far fronte a tale circostanza e si sta adoperando anche al fianco dei propri partner per individuare una rapida soluzione che permetta di tornare quanto prima alla normalità.

L’impresa tiene, infine, a precisare che all’interno di Quanta Stock&Go non venivano conservati o prodotti pasti, ma stoccate materie prime alimentari. I pasti cucinati da CIRFOOD vengono preparati in modalità espressa all’interno delle cucine dell’impresa diffuse su tutto il territorio nazionale.

CIRFOOD ringrazia per la collaborazione clienti e consumatori e esprime gratitudine per i messaggi di solidarietà ricevuti.