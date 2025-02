Anche quest’anno il Comune di Castelvetro aderisce alla “Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili” e alla relativa iniziativa “M’illumino di meno”, giunta alla 21a edizione. Lo fa organizzando, con gli uffici cultura e ambiente, l’evento “Rici… vestiamo a lume di candela”, in programma sabato 15 febbraio al Centro civico di Solignano, in linea con il tema che caratterizza l’edizione di “M’illumino di meno” di quest’anno, dedicata allo spreco energetico nel settore del fast fashion e alle alternative virtuose che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

Si parte alle ore 17.30 con lo “Swap party” a cura del CEAS Valle del Panaro, mercato-scambio di abiti usati. Alle ore 20, la cena a lume di candela “Luci & sapori” a cura dell’associazione del Carnevale dei ragazzi di Solignano (prenotazioni whatsapp al 329 7504701), poi, alle ore 21, lo spettacolo gratuito per grandi e piccini di Pina Irace “Racconti fra le stelle”.

In generale, rimane valido l’appello a tutti, nella Giornata nazionale del 16 febbraio, a dare il proprio contributo al risparmio energetico spegnendo le luci non essenziali in ogni ambito.

Info: tel. 059 758875.