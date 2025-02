Come ogni anno, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna pubblica un bando per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica e tecnologica. Il Bando ricercaci | Ricerca, Cura, Innovazione – del valore complessivo di 500.000 euro, in uscita domani, 14 febbraio – è aperto a tutti i ricercatori che lavorano in Università, enti di ricerca o istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nei territori di Bologna, Ravenna e Lugo.

Negli ultimi anni, la Fondazione ha finanziato piccoli progetti annuali, rivolti a giovani ricercatori con contratti a tempo determinato, che consentissero loro di esplorare nuove idee. Quest’anno, invece, il bando è rivolto a progetti di ricerca biomedica su qualunque malattia o condizione ad alto impatto sociale. L’idea è di finanziare – con un importo ben superiore che in passato – due soli progetti con una durata di tre anni, che prevedano il coinvolgimento di un elevato numero di cittadini residenti nei territori della Fondazione.

I progetti devono essere focalizzati sulla prevenzione delle malattie (primarie, secondarie o terziarie, anche in relazione ai fattori ambientali) o sulla gestione di malattie croniche particolarmente diffuse.

Tutte le informazioni relative al Bando ricercaci saranno disponibili al link fondazionedelmonte.it/bandi/ nel sito della Fondazione. Le proposte dovranno essere inviate usando l’apposito link presente nella sezione ‘Chiedi un contributo’ sul sito della Fondazione entro e non oltre le ore 12:00 del 14 aprile 2025. Il limite massimo di richiesta di contributo ammissibile per ciascun progetto sarà di 250.000 euro.

Le proposte saranno valutate da esperti internazionali sulla base dell’eccellenza scientifica del progetto e dei ricercatori proponenti; tra i progetti valutati migliori il Consiglio di Amministrazione della Fondazione selezionerà i due da finanziare tenendo conto anche della capacità di promuovere l’aggregazione trasversale di gruppi di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione scientifica, le potenzialità di promozione e diffusione dei risultati e ricadute positive sul territorio, e le modalità di integrazione tra le attività di ricerca ed i percorsi di addestramento alla ricerca dei giovani.

Nel quadro del piano triennale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna s’intende infatti migliorare la valutazione dell’impatto sociale ed economico che i finanziamenti hanno sui territori di interesse per l’area della ricerca scientifica e tecnologica, oltre alle consuete metriche bibliometriche.

Il Bando ricercaci è stato presentato agli addetti ai lavori il giorno 13 febbraio 2025 alle ore 16:00, nella sede della Fondazione.

Come ogni anno, l’evento ‘Finanziare la Ricerca per la Salute’, rivolto alla cittadinanza, si terrà all’Oratorio di San Filippo Neri, a Bologna, il 10 Aprile 2025 dalle ore 17:00 in poi, e avrà come tema centrale la salute circolare.