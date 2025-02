Si intitola ‘Alimentire’ il nuovo monologo che l’attrice e autrice satirica Arianna Porcelli Safonov porterà in scena martedì 18 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna. Nel mirino finisce, questa volta, l’ossessione contemporanea per la cucina gourmet e più in generale “il grosso guaio in cui si è ficcata l’alimentazione: quello di diventare una tendenza”.

Arianna ne ricava una riflessione divertente e sarcastica in cui trovano posto l’ansia per innumerevoli e sempre nuove intolleranze alimentari, la sofisticazione di qualsiasi ingrediente per renderlo più tecnologico, più performante, più costoso e tossico, la corsa furiosa ai corsi da sommelier per sapere tutto di vino e la mediocrità di non sapere nulla del pane. Ci sono l’inferno delle diete e quello dei buffet, l’eccesso di produzione e la carenza di approvvigionamento, l’ignoranza a tavola, il disagio in cucina, l’assurdo in tv, la menzogna del marketing e, alla fine, il conto con il coperto a tre euro.

Michael Pollan sostiene che per l’onnivoro, il numero eccessivo di alternative è fonte di ansie e di stress, sensazioni ignote a vacche e koala, per i quali la capacità di distinguere tra cose buone e cattive da mangiare è una seconda natura. I nostri sensi possono essere d’aiuto a tracciare una prima distinzione fra cibi buoni e nocivi, ma per ricordarci cosa mangiare e non deviare troppo, noi umani ci affidiamo alla cultura. Ed è sempre quando ci affidiamo alla cultura che ci accorgiamo di non possederne abbastanza o di farne un pessimo uso.

