C’è ancora tempo, fino al prossimo 15 marzo, per inviare le proposte progettuali e aderire al concorso ad impatto sociale Make Your Impact. Ideata da Fondazione di Modena e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS, e i partner AICCON Research Center, Human Foundation, ManagerNoProfit, Confcooperative Terre d’Emilia, Legacoop Estense e Forum del Terzo Settore della Provincia di Modena, l’iniziativa è volta a supportare e potenziare la capacità degli Enti di Terzo Settore della Provincia di Modena di generare impatto sociale sul territorio e sulle comunità.

Tra le novità di quest’anno la possibilità di ottenere un rimborso per i finalisti che seguiranno la formazione. Una giuria infatti valuterà le migliori proposte, inviate attraverso la piattaforma digitale idea360 messa a disposizione da Fondazione Italiana Accenture ETS, stilando una prima classifica in cui saranno inseriti gli 8 Enti finalisti che potranno partecipare ad un workshop che prevede una formazione trasversale – organizzata da “MakeYourImpact” attraverso tre seminari dedicati, rispettivamente, alla redazione del business plan, ai documenti di bancabilità, alla valutazione d’impatto – e ad un’attività di advisory personalizzata, messa a disposizione dall’Associazione ManagerNoProfit, di supporto alla finalizzazione e all’invio della domanda definitiva. Fondazione Modena ha previsto un rimborso di 12mila euro complessivi, dunque fino a un massimo di 1.500 euro per ente, per la partecipazione del personale delle imprese alle attività di accompagnamento.

L’iniziativa intende sostenere il consolidamento e il potenziamento organizzativo di imprese e cooperative sociali attraverso la ridefinizione dei processi aziendali, la creazione o consolidamento di nuove unità organizzative, la trasformazione digitale, la transizione verde, l’ampliamento dei servizi e l’incremento del numero e delle tipologie dei beneficiari.

Il Bando prevede la selezione di 3 vincitori per i quali è a disposizione un contributo liberale complessivo di 60mila euro, stanziato dalla Fondazione di Modena. È previsto anche un premio speciale fino a 5mila euro, erogato da Fondazione Italiana Accenture ETS a favore del progetto che presenti elementi di innovazione, anche tecnologica, in grado di garantire la maggiore scalabilità e replicabilità al progetto stesso, in termini di qualità e quantità di beneficiari raggiunti. FIA, inoltre, metterà a disposizione dei tre vincitori un’azione di mentorship mirata, finalizzata ad accompagnare i beneficiari nella realizzazione del progetto.

I tre vincitori, inoltre, avranno la possibilità di accedere a un finanziamento UniCredit – di importo massimo pari a 100mila euro ciascuno, a tasso zero per il finanziato, nell’ambito dell’offerta di Impact Financing della banca – accompagnato da un’erogazione liberale fino a 5mila euro pay for success, ovvero legata all’avvenuto raggiungimento degli obiettivi di impatto sociale del progetto.

Human Foundation, grazie al contributo di Fondazione di Modena, provvederà a fornire formazione e supporto tecnico per la valutazione e rendicontazione dell’impatto sociale delle attività avviate dalle 3 organizzazioni premiate. Ai vincitori, infine, sarà garantita anche la possibilità di usufruire di servizi di tutoring e mentoring curati da Confcooperative Terre d’Emilia e Legacoop Estense (previa iscrizione a titolo gratuito ad una delle due centrali cooperative).

Il regolamento è consultabile collegandosi al link makeyourimpact.apply-idea360.com, da cui è possibile iscriversi.