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Un giorno al mare, tra spiaggia, sole, pranzo conviviale e risate: quest’anno ad aprire la stagione estiva alla casa per ferie di Pinarella di Cervia, di proprietà del Comune di Modena, sono stati una cinquantina di ospiti di tre Case residenze anziani e un centro diurno della città. “Un de’ al mer” si chiama appunto il progetto di socializzazione rivolto a Case residenze anziani, Centri diurni e Spazi Anziani, che ha portato un primo gruppo di anziani in gita a Pinarella mercoledì e giovedì scorsi, 20 e 21 maggio.

Il progetto, del settore Servizi sociali, è pensato per contribuire a fare sentire gli anziani delle Cra parte della comunità. Ad esso si aggiungono anche le serate a teatro, le visite guidate a mostre e musei, laboratori tessili e musicali.

Questa settimana alla Casa per ferie di Pinarella iniziano anche i soggiorni estivi che proseguiranno per tutta l’estate, fino al 13 settembre; una tradizione, appunto, che si rinnova da decenni per offrire agli anziani modenesi l’occasione di trascorrere un periodo di soggiorno marittimo in un ambiente conosciuto.

I soggiorni sono rivolti ad anziani autosufficienti che abbiano compiuto 60 anni alla data della partenza e a persone con disabilità che non abbiano compiuto i 60 anni di età, con priorità per i residenti nel territorio comunale. Anche quest’anno, gli anziani possono esprimere l’interesse a condividere la vacanza coi nipotini.

Da quasi 40 anni la Casa per ferie di Pinarella è meta di soggiorni estivi dedicati e fa parte dei numerosi servizi e attività che il Comune mette in campo per favorire la socialità e contrastare l’isolamento e la solitudine, oltre ad offrire opportunità di stimolo al benessere psicofisico e all’invecchiamento attivo; una lunga tradizione che vede da sempre la preziosa collaborazione di diverse associazioni del territorio: dai Comitati anziani e orti alle associazioni che operano a favore dei disabili.

Nella scorsa stagione, l’estate 2025, nella Casa per ferie si sono registrate 5862 presenze complessive.

La struttura ha accesso diretto alla pineta e alla spiaggia privata e si trova in zona centrale a Pinarella, può ospitare oltre 90 persone per turno ed è priva di barriere; mette a disposizione ampie camere con servizi privati riscaldamento e aria condizionata. Il giardino, l’ampia veranda e le sale al piano terra offrono la possibilità di relax, svago ed intrattenimento. La struttura è dotata di cucina interna e sala ristorante. Il servizio spiaggia completo è compreso ed è riservato agli ospiti.

Una volta terminati i turni estivi, nel mese di settembre, riprenderà il progetto “Un de’ al mer” con il coinvolgimento di sette strutture, due centri diurni e i due spazi anziani della città.