A partire da oggi, 17 febbraio 2025, gli appuntamenti per presentare domanda di rinnovo di “permesso di soggiorno per protezione temporanea – emergenza ucraina” dovranno essere prenotati esclusivamente mediante il portale “prenota facile” al seguente link:

https://prenotafacile.poliziadistato.it

Diversamente, l’appuntamento per la sola domanda di primo rilascio del medesimo titolo di soggiorno dovrà essere richiesto presentandosi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione, sito in via Bovi Campeggi 13/3, il giovedì mattina dalle ore 8.30 alle 13.30, muniti di passaporto, nr due fototessere, oltre a dichiarazione di ospitalità o di altro documento attestante la disponibilità dell’alloggio.