Condividere i temi che saranno affrontati nello studio sul “Hub Urbani”, ma anche illustrare le iniziative pubbliche in corso di programmazione ed affrontare temi, problemi, proposte in tema di commercio in città.

Si è svolto la scorsa settimana, presso la sala adunanze della Polizia Locale di Sassuolo, l’incontro organizzato dall’Assessore al Commercio Federico Ferrari con tutti i commercianti della città.

“Partendo dalla nomina di un unico assessore a Commercio, Cultura, Turismo ed Eventi – sottolinea Federico Ferrari – la nostra Amministrazione ha deciso di affrontare temi tanto delicati quanto importanti seguendo una strada comune: iniziative, opportunità veri e propri eventi grandi o piccoli non hanno solamente lo scopo di far conoscere la nostra città ma anche quello di attrarre persone da fuori, per fare acquisti e vivere i nostri locali. Per questo motivo abbiamo deciso di condividere, assieme a tutti i commercianti, il calendario eventi di quest’anno, per dare loro l’opportunità di organizzarsi e ripetere quella sinergia tra pubblico, privato e terzo settore che ha portato, ad esempio, alla nascita della via della ceramica in via Clelia e Pretorio e che pensiamo possa rappresentare una buona pratica per il futuro”.

Durante l’incontro sono stati analizzati i dati macroeconomici su imprese e addetti del settore, con i trend degli ultimi 10 anni confrontati tra la nostra città, Modena e Carpi ma anche la provincia e la regione.

Attenzione particolare, poi, è stata data ai negozi sfitti, particolarmente presenti in centro storico: un trend che caratterizza l’intero territorio italiano tra pensionamenti e costi di gestione. L’Amministrazione, sfruttando anche l’analisi che verrà prodotto dallo studio sugli hub urbani, valuterà il modo migliore per intervenire per provare ad invertire la tendenza.

Particolare attenzione, durante l’incontro, è stata data proprio la presentazione del progetto di redazione di uno studio di fattibilità per l’attivazione degli hub urbani e di prossimità sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla nuova legge regionale sul commercio.

Obiettivo dello studio è la valorizzazione e al tempo stesso l’innovazione dei centri storici con lo sviluppo integrato delle aree urbane periferiche con vocazione commerciale e turistica. Una delle principali innovazioni della Legge Regionale, infatti, è rappresentata dall’introduzione degli “Hub urbani” e degli “Hub di prossimità”, definiti rispettivamente: Hub urbani, aree poste al centro delle città e dei comuni caratterizzate da una pluralità di funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e garantire una integrazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti nel territorio; Hub di prossimità: aree in grado di accrescere la propria identità ed economia di prossimità attraverso le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi.

Durante l’incontro – conclude l’Assessore al Commercio Federico Ferrari – sono emerse richieste, problematiche e suggerimenti che ci siamo impegnati ad approfondire, assieme ai tecnici che erano presenti all’incontro, con gli assessori e gli uffici competenti per poter offrire rapidamente risposte concrete ed il più possibile efficaci”.