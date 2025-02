Presentare i principali trend di crescita, illustrare le opportunità per l’ecosistema dell’innovazione dell’area Centro Nord e per i suoi protagonisti, analizzare i casi di successo e i loro passaggi chiave: questi i temi al centro della tappa bolognese del Road Show UniCredit Start Lab, in programma mercoledì 19 febbraio, dalle 16 presso la sede UniCredit di via Zamboni 20. Per partecipare scrivere a unicreditstartlab@unicredit.eu)

UniCredit Start Lab è la piattaforma di business di UniCredit rivolta alle migliori start-up e PMI innovative italiane “Tech”, che ha permesso alla banca, in 11 anni di attività, valutare oltre 8 mila progetti imprenditoriali e accompagnare più di 600 start-up del Paese verso percorsi di crescita.

L’incontro sarà introdotto da Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit; e da Francesca Perrone, Head ESG & Start Lab Italy di UniCredit.

Seguirà una tavola rotonda, moderata da Giusy Stanziola, ESG & Start Lab Italy UniCredit, su come creare una startup di successo, cui parteciperanno Paolo Barbatelli, Corporate Vice President Business & Equity Partner, Altea Federation; Cosmano Lombardo, Founder & CEO, Search On | WMF – We Make Future; Carmelida Capaldi, Innovation Project Management Lead, The Impulse by Chiesi; e Matteo Bertocchi, CEO Novac.

Si confronteranno sul tema “Come finanziare una startup”, Massimo Calzoni, Responsabile Promozione Servizi e Accompagnamento Invitalia; Marcello De Falco, Manager Partner Lira LTD Managing; Nicola Redi Partner Obloo Ventures; e Riccardo Del Bianco, Responsabile Corporate Business Centro Nord UniCredit, moderati da Camila Tellez, Program Manager Plug&Play. Infine, Ivan Ferraresi, Head of buddy Value UniCredit, illustrerà come Buddy lavora al fianco delle start-up.