«La vita mi ha consentito di essere spettatore privilegiato e protagonista del mio tempo. Credo che la restituzione di ciò che la vita ti ha donato sia un dovere, per alimentare la memoria, forma essenziale di coscienza civile. Vorrei che, attraverso un percorso fortemente segnato dal valore dell’emozione, si potesse ricostruire, decennio per decennio, ciò che ci è successo. Lo faremo con le parole, strumento la cui potenza spesso sottovalutiamo, e attraverso la forza evocativa di stimoli derivanti dal nostro vissuto ‘pop’: film, televisione, pubblicità, musica».

Con queste parole un grande protagonista della storia politica e della cultura italiana, Walter Veltroni, racconta l’idea alla base del suo spettacolo Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni Sessanta. Quando tutto sembrava possibile, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna venerdì 21 e sabato 22 febbraio alle ore 21.00.

Le emozioni che abbiamo vissuto è il titolo del progetto di ampio respiro, proiettato negli anni avvenire, pensato da Veltroni per raccontarsi e raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso. Il suo obiettivo è quello di percorrere e abbracciare un lungo arco temporale, che parte dagli anni Sessanta e arriverà poi sino agli anni Duemila, dalla Seicento alle Torri Gemelle: un viaggio emozionale e di coscienza che verrà condotto decennio per decennio, mettendo al centro il fattore umano e personale come chiave di lettura dei fatti storici. Grazie a un testimone privilegiato come lui, gli spettatori ritroveranno quello che hanno vissuto, e si interrogheranno su come si è cambiati, attraverso la più semplice e coinvolgente delle forme: il racconto. Si tratta di una narrazione non cronachistica, ma carica di tensione e di emozione, fatta di ricordi individuali che diventano collettivi…

Sul palcoscenico con lui il giovane e talentuoso pianista torinese Gabriele Rossi – molto amato sui social – che, rappresentante di una generazione lontanissima da quegli anni, sarà significativamente interlocutore e sponda, non solo musicale, di questo viaggio storico suggestivo.